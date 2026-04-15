В Госдуме высказались о контактах с Дуровым после блокировки Telegram

Депутат Боярский: Дуров не связывался с властями РФ после блокировки Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров не связывался с российскими властями после того, как работу мессенджера начали ограничивать на территории страны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с Shot.

«Нет, с нами никто не связывался», — ответил депутат на вопрос о том, были ли у Дурова контакты с властями России после начала блокировки Telegram.

Ранее сообщалось, что в России могут ослабить ограничения работы Telegram. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, эту меру могут принять, чтобы снизить социальное напряжение среди россиян, вызванное ростом цен, проблемами со связью и изменениями в налоговом законодательстве.

В феврале стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что компания не исполняет российские законы.