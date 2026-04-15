Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:26, 15 апреля 2026

В Госдуме высказались о контактах с Дуровым после блокировки Telegram

Депутат Боярский: Дуров не связывался с властями РФ после блокировки Telegram
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров не связывался с российскими властями после того, как работу мессенджера начали ограничивать на территории страны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с Shot.

«Нет, с нами никто не связывался», — ответил депутат на вопрос о том, были ли у Дурова контакты с властями России после начала блокировки Telegram.

Ранее сообщалось, что в России могут ослабить ограничения работы Telegram. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, эту меру могут принять, чтобы снизить социальное напряжение среди россиян, вызванное ростом цен, проблемами со связью и изменениями в налоговом законодательстве.

В феврале стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что компания не исполняет российские законы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok