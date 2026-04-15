Губернатор назвал Ленобласть прифронтовым регионом и привел говорящий об этом факт

Губернатор Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом

Губернатор Александр Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом России. Об этом чиновник заявил в ходе ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания, видеозапись которого опубликована на странице администрации Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте».

Свое выступление Дрозденко начал с вопросов безопасности, блок которых счел наиболее важным для жителей региона. Он подчеркнул, что Ленобласть имеет самую протяженную границу со странами НАТО. «Но с недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым», — сказал он.

По словам губернатора, об этом говорит факт, что с 1 января по 31 марта 2026 года над территорией субъекта сбито 243 беспилотника. «Беспилотные летательные аппараты прилетали к нам с целью нанести ущерб экономике Ленинградской области, нашим предприятиям, нашим портовым мощностям, — заявил Дрозденко. — Одна из задач таких атак — посеять панику, вызвать социальное напряжение, (...) социальные и политические конфликты».

Ранее стало известно, что в ходе мартовской атаки на Ленобласть Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали беспилотники дальнего действия, оснащенные артиллерийскими кассетными снарядами. Речь идет о дронах, оборудованных американским снарядом M864 калибра 155 миллиметров, который весит почти 50 килограммов и содержит 72 суббоеприпаса весом от 208 до 213 граммов.

В конце марта ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Так, был атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики Усть-Луга. Сообщалось о пострадавших. Предварительно, дроны долетели до региона через Прибалтику.

