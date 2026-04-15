Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:44, 15 апреля 2026Россия

Объявлено о смерти пострадавшего при пожаре на пороховом заводе в столице региона России

Мужчину извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани, он не выжил
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мужчину извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани, он не выжил. О смерти пострадавшего при пожаре в столице Татарстана объявил Минздрав этого региона России, заявление цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при пожаре на пороховом заводе пострадали два человека. Состояние одного из сотрудников предприятия оценивалось как тяжелое.

Изначально сообщалось, что на пороховом заводе в Казани якобы произошел взрыв. Позднее звуки взрыва объяснили работой системы сброса давления.

Ранее стало известно о взрыве, который прогремел в здании на улице Августовских Событий в центре Владикавказа. После этого начался мощный пожар и произошло задымление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok