Объявлено о смерти пострадавшего при пожаре на пороховом заводе в столице региона России

Мужчину извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани, он не выжил

Мужчину извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани, он не выжил. О смерти пострадавшего при пожаре в столице Татарстана объявил Минздрав этого региона России, заявление цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при пожаре на пороховом заводе пострадали два человека. Состояние одного из сотрудников предприятия оценивалось как тяжелое.

Изначально сообщалось, что на пороховом заводе в Казани якобы произошел взрыв. Позднее звуки взрыва объяснили работой системы сброса давления.

Ранее стало известно о взрыве, который прогремел в здании на улице Августовских Событий в центре Владикавказа. После этого начался мощный пожар и произошло задымление.