Опасность алкоголя с газировкой оценили

06:31, 15 апреля 2026

Врач Новиков: Алкоголь с газировкой грозит быстрым опьянением
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Wirestock / Freepik

Основная опасность алкоголя с газировкой заключается не в том, что образуются токсичные соединения, а в скорости опьянения, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков. Он объяснил, что углекислый газ раздражает стенки желудка и ускоряет его опорожнение.

«Из-за этого алкоголь быстрее попадает в тонкий кишечник, а всасывание там происходит быстрее. В итоге пик концентрации этанола в крови происходит раньше и оказывается выше, чем от той же дозы чистого алкоголя, разбавленного негазированной водой или соком», — рассказал Новиков.

По словам эксперта, человек может не почувствовать вовремя меру, поскольку субъективное опьянение наступает резче, а контроль над поведением теряется быстрее. Сладкие газировки также маскируют вкус алкоголя, в результате чего крепкие напитки пьются легче, а объем выпитого растет.

Похмелье может испортить все выходные. Как его избежать? Четыре лайфхака от врача
Как быстро избавиться от запаха перегара? 20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
«Еще сахар и газ дополнительно нагружают поджелудочную железу и печень, которые и так работают в усиленном режиме. Для людей с гастритом, рефлюксом или склонностью к метеоризму такое сочетание может привести к дискомфорту, вздутию и изжоге», — добавил Новиков.

Ранее ученые выяснили, что смесь на основе цитрусового уксуса и растительного экстракта может ускорять переработку алкоголя и защищать печень от его повреждающего действия.

Кроме того, психиатр-нарколог, основатель и руководитель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная рассказала, что некоторые алкогольные напитки могут вызвать диарею. По ее словам, одним из самых сильных провокаторов диареи является крепкий алкоголь.

