Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:11, 15 апреля 2026

Определен главный фактор продолжительности жизни

Science: Генетика на 50 % влияет на продолжительность жизни человека
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Продолжительность жизни человека может зависеть от генетики значительно сильнее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи Научного института Вейцмана. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Ранее считалось, что наследственность объясняет лишь около 20–25 процентов различий в продолжительности жизни, а некоторые исследования оценивали этот вклад и вовсе менее чем в 10 процентов. Однако ученые показали, что такие оценки были занижены. В прежних работах не учитывались так называемые внешние причины смерти — например, инфекции, несчастные случаи или насилие, которые не связаны напрямую со старением.

Авторы проанализировали данные скандинавских близнецовых исследований, включая пары, выросшие в разных условиях, и применили математическое моделирование. Это позволило отделить влияние генетики от факторов среды. Оказалось, что если исключить внешние причины смертности, вклад генов в продолжительность жизни может достигать примерно 50–55 процентов.

Дополнительный анализ показал, что наследуемость различается в зависимости от причин смерти. Так, для деменции генетический вклад может достигать около 70 процентов к 80 годам, тогда как для рака он остается более умеренным. По словам ученых, полученные результаты могут изменить подход к изучению старения и стимулировать поиск генов, влияющих на продолжительность жизни.

Авторы подчеркивают, что даже при высокой наследуемости примерно половина различий в продолжительности жизни по-прежнему связана с внешними факторами — образом жизни, медицинской помощью и случайными биологическими процессами.

Ранее ученые выяснили, что набор веса в 17-29 лет повышает риск преждевременной смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok