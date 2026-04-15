Песков высказался о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на экономику

Песков заявил о негативном влиянии войны на Ближнем Востоке на мировую экономику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономику. Об этом он высказался в беседе с телеканалом India Today.

Песков подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке приносит негативные последствия не только для региона, но и для мировой экономики.

«Мы настойчиво указывали на то, что война будет иметь крайне негативные... последствия не только для региональной безопасности... но и для глобальной тоже и, разумеется, для глобальной экономики. И это то, что мы наблюдаем», — заявил он.

Ранее Песков описал конфликт вокруг Ирана словами «не наша война». Он также заявил, что инициатива России по вывозу обогащенного урана из Ирана на свою территорию могла бы стать эффективным решением проблемы иранской ядерной программы, однако США отклонили это предложение.