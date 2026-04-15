Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
09:38, 15 апреля 2026

Си Цзиньпин обратился с просьбой к Лаврову

Си Цзиньпин попросил Лаврова передать Путину искренние приветствия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Iori Sagisawa / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин попросил главу МИД России Сергея Лаврова передать «искренние приветствия» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«В условиях беспрецедентных за столетие перемен КНР и Россия должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих законных интересов (...). Обе стороны должны сохранять стратегическую направленность, доверять и поддерживать друг друга, стремиться к общему развитию и сосредоточиться на собственных делах», — подчеркнул китайский лидер.

В свою очередь, Лавров передал Си Цзиньпину приветствия и наилучшие пожелания от Путина. Дипломат подчеркнул, что российско-китайские отношения продемонстрировали «высокую устойчивость в сложной внешней среде» под руководством глав обеих стран.

Ранее Сергей Лавров вместе со своим китайским коллегой Ваном И обсудили подготовку к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. По сообщениям СМИ, российский лидер может посетить КНР в мае этого года, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал называть конкретные даты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Хельсинки назвал отвратительной поездку финских детей в Крым. В Госдуме не поняли, что его задело, и дали один совет

    У бойца СВО отняли два миллиона рублей в российском регионе

    Россиянку наказали за смертельное ДТП ее сына

    В России назвали возможные цели предстоящего визита Путина в Китай

    В ПСЖ восхитились игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    Украинцы взорвали в Киеве ракету «Искандер»

    Обыски у создателей крупнейшей схемы уклонения от НДС попали на видео

    Арабский дипломат сообщил о сложностях в переговорах с Ираном

    Распространенную у женщин инфекцию захотели признать ИППП

    Устаревшую Windows 10 внезапно обновили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok