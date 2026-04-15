Си Цзиньпин обратился с просьбой к Лаврову

Си Цзиньпин попросил Лаврова передать Путину искренние приветствия

Председатель КНР Си Цзиньпин попросил главу МИД России Сергея Лаврова передать «искренние приветствия» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«В условиях беспрецедентных за столетие перемен КНР и Россия должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих законных интересов (...). Обе стороны должны сохранять стратегическую направленность, доверять и поддерживать друг друга, стремиться к общему развитию и сосредоточиться на собственных делах», — подчеркнул китайский лидер.

В свою очередь, Лавров передал Си Цзиньпину приветствия и наилучшие пожелания от Путина. Дипломат подчеркнул, что российско-китайские отношения продемонстрировали «высокую устойчивость в сложной внешней среде» под руководством глав обеих стран.

Ранее Сергей Лавров вместе со своим китайским коллегой Ваном И обсудили подготовку к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. По сообщениям СМИ, российский лидер может посетить КНР в мае этого года, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал называть конкретные даты.