17:55, 15 апреля 2026

Сидни Суини снялась в рекламе шорт обвиненного в расизме модного бренда

Мария Винар

Американская актриса Сидни Суини снялась в рекламе модного бренда American Eagle, который обвинили в расизме. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

28-летняя звезда «Эйфории» и «Горничной» предстала на размещенных кадрах в синих шортах и джинсовой рубашке, концы которой были завязаны под грудью. Кроме того, она попозировала в белой облегающей футболке и голубых мини-шортах.

В июле 2025 года Сидни Суини угодила в скандал из-за рекламы бренда American Eagle. Общественности не понравилось видео, в котором был показан плакат с изображением актрисы в джинсовой куртке и надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»), после того как мимо плаката прошла знаменитость.

Позже Суини высказала свое мнение о нашумевшей рекламе. Оказалось, что актриса была очень удивлена реакцией общественности. По ее словам, она снялась в рекламе, поскольку ей нравится бренд и его джинсы. Кроме того, она заявила, что не согласна с обвинениями в расизме.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Генсек НАТО пообещал предоставить Киеву многомиллиардную помощь

    Аналитик заявил о стремящемся к 70 рублям курсе доллара

    Врач предупредила о неочевидной опасности поцелуев

    Стало известно о смерти создателя московской школы сюрреализма

    Россиянам назвали минимальную цену загородного дома

    В Грузии сравнили армии республики и стран НАТО

    Психолог рассказала о влиянии ЕГЭ на психику детей

    Мужчина купил лотерейный билет и выиграл картину Пикассо за миллион евро

    Сумма арестованных активов главы российского агрохолдинга превысила 6,7 миллиарда рублей

    Все новости
