Сидни Суини снялась в рекламе шорт обвиненного в расизме модного бренда

Сидни Суини снялась в рекламе шорт обвиненного в расизме бренда American Eagle

Американская актриса Сидни Суини снялась в рекламе модного бренда American Eagle, который обвинили в расизме. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

28-летняя звезда «Эйфории» и «Горничной» предстала на размещенных кадрах в синих шортах и джинсовой рубашке, концы которой были завязаны под грудью. Кроме того, она попозировала в белой облегающей футболке и голубых мини-шортах.

В июле 2025 года Сидни Суини угодила в скандал из-за рекламы бренда American Eagle. Общественности не понравилось видео, в котором был показан плакат с изображением актрисы в джинсовой куртке и надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»), после того как мимо плаката прошла знаменитость.

Позже Суини высказала свое мнение о нашумевшей рекламе. Оказалось, что актриса была очень удивлена реакцией общественности. По ее словам, она снялась в рекламе, поскольку ей нравится бренд и его джинсы. Кроме того, она заявила, что не согласна с обвинениями в расизме.