18:08, 15 апреля 2026

Тимошенко разрешили покинуть Украину

Суд разрешил находящейся под следствием Тимошенко покинуть Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил находящейся под следствием бывшей премьер-министру страны и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко покинуть государство. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Предоставить разрешение на временное получение подозреваемой Тимошенко (...) паспорта гражданина Украины для выезда за границу с целью служебной командировки», — говорится в решении суда.

Судья ВАКС разрешил Тимошенко покинуть Украину на срок 27-30 апреля для участия в парламентском мероприятии в Хорватии, несмотря на ее статус подозреваемой в уголовном деле о попытке подкупа депутатов Верховной Рады Украины. Экс-премьер Украины должна сдать паспорт в течение трех дней после возвращения из-за границы.

В ночь на 14 января следователи НАБУ нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором на тот момент находилась Тимошенко. Сотрудники антикоррупционного ведомства обнаружили там 40 тысяч долларов, а после разместили видео, на котором, как сообщается, политик пытается «продать мандаты» в Раде.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о завершении следствия по делу Тимошенко.

