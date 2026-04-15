11:00, 15 апреля 2026

Третьяк высказал отношение к возможному продолжению карьеры Овечкина в НХЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк высказал отношение к возможному продолжению карьеры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Функционер выразил надежду, что форвард продолжит играть в Северной Америке. «Потому что ему надо побить этот рекорд. Все-таки это достижение мирового значения», — заявил Третьяк.

На данный момент в активе Овечкина 1006 голов в НХЛ с учетом плей-офф. Он уступает по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 1016 шайб. «Вашингтон» завершил нынешний сезон, команда не смогла завоевать право побороться за Кубок Стэнли.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года, россиянин пока не принял решения по своему будущему. Он выступает за команду с 2005-го.

