В России отреагировали на план Запада создать новый военный блок с Украиной

Депутат Колесник: План Запада создать новый военный блок с Украиной опрометчив

Если западные страны создадут новый военный блок с Украиной в составе, то это будет очень опрометчивый поступок с их стороны, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной в качестве его основного участника.

Колесник отметил, что Запад и так поддерживает Украину в военном плане без всякого создания блоков. «Постоянно туда идут эшелоны с оружием, наши войска уничтожают их на логистической цепочке на территории Украины. Они абсолютно спокойно снабжают Украину и боеприпасами, и иногда даже наемниками из их же стран, хотя формально это запрещено, и информацией разведывательной, и всем остальным. И на переговоры они все время мотаются в Киев именно для военных целей, и никак это не мешает в отсутствие военного блока», — пояснил депутат.

Если Запад сделает формальный блок с Украиной для войны с Россией — это приблизит прямой конфликт с Москвой, уверен парламентарий. «Это приближение войны с их стороны. Они должны подумать, чем это может кончиться для Европы, особенно при столкновении с ядерной державой», — заключил он.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве следует пересмотреть свою позицию по вступлению Украины в Евросоюз, так как это объединение уже де-факто является военным блоком.

