В России высказались об идее США и Европы создать военный блок с Украиной

15:30, 15 апреля 2026

Леонков считает, что США и ЕС не создадут новый военный блок с Украиной
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США и страны Европейского союза (ЕС) вряд ли смогут создать новый военный блок с Украиной, поскольку это сразу приведет к прямому участию в войне с Россией, считает военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Его цитирует «Царьград».

«Зато есть другая тенденция, которая была обозначена еще в 2019 году, когда [генеральный секретарь] Йенс Столтенберг на совещании блока НАТО представил стратегию "НАТО-2030". Она гласила, что к 2030 году в Европе должен появиться единый монолитный военно-политический блок, обновленная НАТО, в который войдут европейские государства и в котором будет упрощенная процедура приема в члены НАТО», — напомнил эксперт.

По его словам, в этот блок будут приниматься страны, находящиеся не только в Европе, и присоединение будет идти простым голосованием без права вето.

Леонков добавил, что сейчас США и ЕС вкладывают ресурсы в Украину, чтобы затяжной конфликт максимально ослабил Россию. «Европа постепенно ставит на военные рельсы свой военно-промышленный комплекс и формирует все необходимые структуры, которые в будущем подготовят Европу к войне против России», — отметил собеседник «Царьграда».

О планах США и стран ЕС создать новый военный блок вместе с Украиной ранее 15 апреля рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Киев прямо признает, что «Украина будет Европу защищать от России».

