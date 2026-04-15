16:34, 15 апреля 2026Россия

Власти раскрыли последствия удара ВСУ по городу в 1500 километрах от Украины

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Последствия падения обломков БПЛА на предприятие в Стерлитамаке ликвидировали. Об этом сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов в своем Telegram-канале.

«Специалисты Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан провели мониторинг качества атмосферного воздуха в городе с использованием передвижной экологической лаборатории», — написал он.

По его словам, все параметры воздуха в городе находятся в пределах нормы. Дополнительно специалисты осуществляют круглосуточный контроль, добавил градоначальник.

15 апреля глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне в Стерлитамаке, находящемся в 1500 километрах от границы. По его словам, на месте работают экстренные оперативные службы, которые тушат возникшее возгорание. С предприятия эвакуировали сотрудников.

