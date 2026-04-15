14:17, 15 апреля 2026Спорт

Вратарь сборной России по водному поло оценил отказ Украины играть с его командой

Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Vladimir Vasiltvich / Shutterstock / Fotodom

Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов оценил отказ Украины играть с его командой в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. Его цитирует РИА Новости.

По словам спортсмена, решение украинцев россиян не удивило. «Но мы были готовы играть. Сложилось как сложилось, это не от нас зависит. Турнир это не омрачило», — заявил Федотов.

Ранее отказ Украины играть с россиянами одной фразой оценил бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев. «Перфоманс, который не делает им чести», — отметил он.

Сборная Украины отказалась играть против России 13 апреля. Украинской команде было присуждено техническое поражение со счетом 0:5.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Мигранты-рецидивисты проникли в российский детский центр

    Не испытывавшей ни единого симптома женщине диагностировали рак

    В России высказались об идее США и Европы создать военный блок с Украиной

    Бывший муж превратил в ад жизнь россиянки

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Все новости
