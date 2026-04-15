Вратарь сборной России по водному поло оценил отказ Украины играть с его командой

Вратарь сборной России по водному поло Федотов: Были готовы играть с Украиной

Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов оценил отказ Украины играть с его командой в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. Его цитирует РИА Новости.

По словам спортсмена, решение украинцев россиян не удивило. «Но мы были готовы играть. Сложилось как сложилось, это не от нас зависит. Турнир это не омрачило», — заявил Федотов.

Ранее отказ Украины играть с россиянами одной фразой оценил бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев. «Перфоманс, который не делает им чести», — отметил он.

Сборная Украины отказалась играть против России 13 апреля. Украинской команде было присуждено техническое поражение со счетом 0:5.