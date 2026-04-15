08:14, 15 апреля 2026Россия

Выдвинута новая версия загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

Криминалист Игнатов: Пропавший Герой России Асылханов мог попытаться исчезнуть
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Загадочно пропавший в городе Юрга Кемеровской области лично награжденный президентом Владимиром Путиным Герой России Алексей Асылханов мог попытаться исчезнуть из-за неких «обязательств». Новую версию исчезновения Асылханова выдвинул российский криминалист Михаил Игнатов, его слова приводит aif.ru.

По мнению Игнатова, супруга могла не знать о каких-то проблемах Асылханова с долгами, и тот решил устроить своеобразный «побег». Свою версию исчезновения Героя России он назвал одной из главных. «В этой истории одной из основных версий может быть его собственное решение скрыться от кого-то. Вполне возможно, что и супруга могла не знать, какие у него были договорные обязательства», — заявил криминалист.

Асылханов пропал 3 апреля. Перед этим он ушел из квартиры с сумкой и пакетом. Обычно он сам ездил за рулем, но в этот день сел в автомобиль к неизвестному. Супруга пропавшего забила тревогу на следующий день. Она отметила, что Алексей ушел на работу только около четырех часов дня, хотя обычно работал в первой половине дня. Известно, что Асылханов пропал за два дня до годовщины свадьбы.

В деле о его исчезновении назывались четыре основные версии, среди которых — «загул», криминал, возвращение на фронт и ПТСР.

