18:14, 15 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский передумал

Зеленский изменил свой ответ на обвинения Рубио, намекнув на давление США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский изменил свой ответ на обвинения его во лжи со стороны США, передает Telegram-канал «Политика страны».

В конце марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова украинского лидера о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности.

«Какая разница, кто требует? (вывода украинских войск из Донбасса — прим. «Ленты.ру») Если требования таковы. То есть гарантии от США есть, когда война закончится, а война закончится, когда вы покинете Донбасс. Где я ошибаюсь? Кто лжет?» — ответил он.

28 марта Зеленский парировал, что никогда не говорил о давлении со стороны США, а американские коллеги неправильно интерпретировали его слова.

