Жена пропавшего больше 10 дней назад Героя России ответила на вопрос о требовании выкупа

ТАСС: Жена пропавшего Героя России Асылханова не получала требований о выкупе

Жена Героя России Алексея Асылханова, загадочно пропавшего в Юрге Кемеровской области больше десяти дней назад, Валерия не связывает произошедшее с похищением. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, россиянка сообщила, что не получала требований о выкупе. По словам женщины, у ее супруга не было врагов и ему никто не угрожал. Со знакомыми Асылханов был в хороших отношениях, и исчезновение ветерана специальной военной операции (СВО) стало для всех неожиданностью, подчеркнула собеседница агентства.

Что известно о молодом Герое России В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат. Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале. До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Ранее частный детектив Намиг Аббасов допустил, что исчезновение Асылханова может быть связана с его семьей. По мнению сыщика, жена ветерана, которая «рисует идеальный портрет супруга», и его близкие могут стесняться говорить о проблемах.

Об исчезновении награжденного Путиным Героя России Асылханова стало известно 6 апреля. Как рассказала супруга участника СВО, 3 апреля около четырех часов дня он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Кроме того, выяснилось, что занятий у мужчины в день исчезновения не было. 14 апреля жена ветерана объявила о беременности.