Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 15 апреля 2026Россия

Жена пропавшего больше 10 дней назад Героя России ответила на вопрос о требовании выкупа

Константин Лысяков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области-Кузбассу

Жена Героя России Алексея Асылханова, загадочно пропавшего в Юрге Кемеровской области больше десяти дней назад, Валерия не связывает произошедшее с похищением. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, россиянка сообщила, что не получала требований о выкупе. По словам женщины, у ее супруга не было врагов и ему никто не угрожал. Со знакомыми Асылханов был в хороших отношениях, и исчезновение ветерана специальной военной операции (СВО) стало для всех неожиданностью, подчеркнула собеседница агентства.

Что известно о молодом Герое России

В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат.

Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале.

До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Ранее частный детектив Намиг Аббасов допустил, что исчезновение Асылханова может быть связана с его семьей. По мнению сыщика, жена ветерана, которая «рисует идеальный портрет супруга», и его близкие могут стесняться говорить о проблемах.

Материалы по теме:
14 апреля 2026
14 апреля 2026
7 апреля 2026

Об исчезновении награжденного Путиным Героя России Асылханова стало известно 6 апреля. Как рассказала супруга участника СВО, 3 апреля около четырех часов дня он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Кроме того, выяснилось, что занятий у мужчины в день исчезновения не было. 14 апреля жена ветерана объявила о беременности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Москвичи могут навсегда лишиться прыжков с парашютом

    Фон дер Ляйен и Украине предрекли новые проблемы после ухода Орбана

    Россияне стали опустошать некоторые вклады

    Артемий Лебедев раскрыл один факт о своем дяде-иноагенте

    Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

    В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

    Систему ПВО Украины признали «дырявой»

    Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok