12:57, 16 апреля 2026

Обновление Windows сломало все версии ОС

Neowin: Windows 11 начала переходить в режим восстановления из-за ошибки
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала ошибку своего обновления Windows, которое может включить на компьютере режим восстановления. Об этом сообщает издание Neowin.

В рамках «вторника патчей» компания выпустила обновления KB5083769 и KB5082052 для Windows 11, которые содержат исправления ошибок и уязвимостей. Спустя несколько дней после развертывания апдейта оказалось, что из-за неизвестной ошибки операционная система (ОС) с обновлением может запустить экстренное восстановление.

Как оказалось, поломка затронула абсолютно все системы, на которые установлен актуальный апдейт. Однако неполадка проявляется не у всех пользователей. Из-за ошибки ОС может в любой момент перевести компьютер в режим восстановления BitLocker — процедуру, связанную с шифрованием диска и защиты от несанкционированного доступа. В рамках этой процедуры Windows может спросить у пользователя ключ восстановления. Если он не введет его, то не сможет пользоваться операционной системой.

Журналисты объяснили, что ключи восстановления состоят из большого количества символов. Часто пользователи распечатывают их или записывают на бумаге, а затем забывают, где их спрятали. В Microsoft заявили, что уже исправили ошибку срочным патчем.

Ранее журналисты Windows Latest обнаружили в Windows 11 элементы интерфейса, принадлежащие другим операционными системами. В ОС нашли компоненты Windows 10, 8 и даже 3.0.

