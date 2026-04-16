Бывшего футболиста «Ювентуса» сбил поезд

Бывшего футболиста «Ювентуса» Маннингера сбил насмерть поезд

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Австрии Александр Маннингер погиб в 48 лет. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, автомобиль футболиста сбил поезд в Зальцбурге на железнодорожном переезде. Маннингер получил серьезные повреждения — прибывшие на место происшествия экстренные службы оказали спортсмену первую помощь, но не смогли спасти его.

Австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который также выступал Маннингер, выразил соболезнования семье погибшего. «Покойся с миром, Александер», — написали представители клуба.

Маннингер выступал за английский «Арсенал», итальянские «Фиорентину», «Болонью», «Сиену», «Ювентус» и другие клубы. В составе «Арсенала» он стал чемпионом Англии (1997/1998), в составе «Ювентуса» — чемпионом Италии (2011/2012).