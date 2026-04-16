16:12, 16 апреля 2026

На Диброва подали в суд из-за скандального видео с расстегнутой ширинкой

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Самарская юридическая фирма подала в суд на телеведущего Дмитрия Диброва из-за видео, на котором он запечатлен с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что ранее Дибров рекламировал услуги фирмы, а вскоре после того, как скандальный ролик с ширинкой распространился в сети осенью 2025 года, компания расторгла с ним контракт, а также подала в суд иск с требованием взыскать с телеведущего около шести миллионов рублей за ущерб репутации фирмы.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы, в марте начались заседания. В итоге суд встал на сторону Диброва и отказался удовлетворить требование фирмы.

Ранее журналист Отар Кушанашвили назвал позором видео, на котором Дибров появился с расстегнутой ширинкой. Он заявил, что разочаровался в телеведущем после инцидента, и обматерил его.

В ноябре 2025 года на канале РЕН ТВ вышел документальный проект «Тайная жизнь богатых и знаменитых», где показали ролик с мужчиной, похожим на Диброва. Герой видео вышел из автомобиля с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Позднее телеведущий подтвердил, что на видео был он. Он объяснил, что просто забыл застегнуться. Также ведущий обвинил авторов видео в шантаже.

