Кушанашвили рассказал о трагедии Диброва и обматерил его

Кушанашвили заявил, что разочаровался в Диброве из-за инцидента с ширинкой

Журналист Отар Кушанашвили назвал видео, на котором телеведущий Дмитрий Дибров появился с расстегнутой ширинкой, позором. В интервью Telegram-каналу «Звездач» он заявил, что разочаровался в шоумене после инцидента, и обматерил его.

Журналист признался, что долгое время восхищался профессиональными навыками и качествами Диброва. Так, по словам Кушанашвили, он записывал, что ведущий говорил во время интервью, чтобы понять, как у него получается вести беседу.

Однако после того, как Дибров попытался оправдаться за видео с расстегнутой ширинкой, Кушанавшили перестал считать его примером для себя. «Это трагедия. Это человек, которым я восхищался. (...) Такой, как Дибров, не должен опускаться до объяснений, что случилось, потому что позор есть позор. Он должен был выйти и сказать: "Я опозорился перед вами. Я просто осрамил свою честь. Я был выдающимся ведущим, культовым, в глазах Отара Кушанашвили я был компасом, ролевой моделью. Кем я стал? ***, *** (никчемным человеком, блин)"», — сказал журналист.

В ноябре 2025 года канал РЕН ТВ в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых» показал видео с мужчиной, похожим на Диброва. Участник ролика вышел из автомобиля с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Позднее ведущий подтвердил, что на кадрах был он. Дибров заявил, что просто забыл застегнуться. При этом он подчеркнул, что в момент, когда было снято видео, он не находился в публичном пространстве.