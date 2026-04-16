Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:09, 16 апреля 2026

Иран пригрозил потопить все корабли США в регионе

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Иранские пусковые установки нацелены на американские военные корабли, и Тегеран готов потопить их все. Об этом заявил военный советник лидера Исламской революции Мохсен Резаи в интервью иранскому телевидению.

«Наши пусковые установки нацелены на военные корабли, и мы потопим их все», — сказал Резаи, который также является членом Совета по определению целесообразности Ирана и бывшим командующим Корпусом стражей исламской революции. Он подчеркнул необходимость усиления давления на врагов.

Высокопоставленный иранский чиновник назвал планы США по военно-морской блокаде провальными. По его словам, у американцев нет планов по прекращению войны против Исламской Республики. Резаи добавил, что Вашингтон намеревался высадить десантников в Исфахане и захватить иранский уран.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале американской блокады Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok