08:34, 16 апреля 2026

Кремль высказался о решении Молдавии выйти из СНГ

Песков: Москва сожалеет о решении Молдавии выйти из СНГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия с сожалением относится к решению Молдавии официально покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем», — сказал он. Процедура будет официально завершена в апреле 2027 года.

9 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала указы, завершающие процедуру выхода страны из СНГ. Такой шаг стал продолжением многолетней политики Кишинева, которая заключается в дистанцировании от участия в содружестве и углублении проевропейского курса.

Ранее министр иностранных дел республики Михай Попшой уточнил, что Молдавия окончательно покинет СНГ 8 апреля 2027 года. Он также усомнился в необходимости для Молдавии выплачивать многомиллионный долг перед СНГ. Дипломат обосновал позицию якобы отсутствием выгод от членства Кишинева в организации.

