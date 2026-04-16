Миру спрогнозировали скорую нехватку нефти при одном условии

Аналитик Салихов: Мир столкнется с дефицитом нефти при затягивании войны в Иране

Мировой энергетический рынок столкнется с дефицитом нефти через несколько месяцев при затягивании войны в Иране. Об этом заявил кандидат экономических наук Марсель Салихов, его слова приводит РИА Новости.

В случае продолжительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, предупредил эксперт, глобальные запасы нефти не смогут долго компенсировать стремительное сокращение предложения. Мировых резервов может не хватить примерно к июлю, констатировал Салихов.

Блокировка важнейшей в регионе логистической артерии — Ормузского пролива — уже привела к снижению среднесуточного глобального предложения нефти на 8-9 миллионов баррелей. Пока что это не отразилось на мировом потреблении сырья благодаря активному использованию стратегических резервов ряда стран. Однако в скором времени дисбаланс может измениться, если пролив останется закрытым еще несколько месяцев, заключил Салихов.

Война в Иране спровоцировала рекордный рост цен на нефть. По итогам марта биржевая стоимость сорта North Sea Dated увеличилась на 55 процентов, отмечали в Международном энергетическом агентстве. В апреле разгон цен продолжился.

При затягивании конфликта на Ближнем Востоке, предупредили аналитики американского банка Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца этого года. При таком раскладе стоимость сырья еще долго будет оставаться на повышенном уровне, так как на восстановление экспорта региональной нефти уйдут месяцы, заключили эксперты Morgan Stanley.

