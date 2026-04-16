10:10, 16 апреля 2026

Миру спрогнозировали скорую нехватку нефти при одном условии

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировой энергетический рынок столкнется с дефицитом нефти через несколько месяцев при затягивании войны в Иране. Об этом заявил кандидат экономических наук Марсель Салихов, его слова приводит РИА Новости.

В случае продолжительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, предупредил эксперт, глобальные запасы нефти не смогут долго компенсировать стремительное сокращение предложения. Мировых резервов может не хватить примерно к июлю, констатировал Салихов.

Блокировка важнейшей в регионе логистической артерии — Ормузского пролива — уже привела к снижению среднесуточного глобального предложения нефти на 8-9 миллионов баррелей. Пока что это не отразилось на мировом потреблении сырья благодаря активному использованию стратегических резервов ряда стран. Однако в скором времени дисбаланс может измениться, если пролив останется закрытым еще несколько месяцев, заключил Салихов.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Война в Иране спровоцировала рекордный рост цен на нефть. По итогам марта биржевая стоимость сорта North Sea Dated увеличилась на 55 процентов, отмечали в Международном энергетическом агентстве. В апреле разгон цен продолжился.

При затягивании конфликта на Ближнем Востоке, предупредили аналитики американского банка Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца этого года. При таком раскладе стоимость сырья еще долго будет оставаться на повышенном уровне, так как на восстановление экспорта региональной нефти уйдут месяцы, заключили эксперты Morgan Stanley.

    Стало известно о возможной судьбе записавшего предсмертное видео военблогера Воеводы

    Желающим достичь долголетия людям дали пять советов

    Неизвестные расправились с арбитром во время футбольного матча

    Москвичей предупредили о снеге и гололеде

    Россияне потеряли интерес к машинам одной страны СНГ

    Аналитик высказался о последствиях потери чешского рынка нефти для России

    Журова назвала различия русского менталитета от европейского

    Польша обещала не пускать Украину в ЕС в ускоренном порядке

    Ермака уличили в обращении к астрологам

    В России отреагировали на атаку дронов ВСУ на Туапсе

    Все новости
