Названа цель блокады США Ормузского пролива

CNN: США, блокируя пролив, пытаются заставить Китай и Индию надавить на Иран

США, блокируя Ормузский пролив, пытаются заставить Китай и Индию надавить на Иран в переговорном процессе. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Одна из подразумеваемых целей операции — оказать давление на страны, покупающие иранскую нефть, такие как Китай и Индия, чтобы заставить Тегеран вернуться за стол переговоров», — говорится в статье.

Блокада пролива является рискованным шагом для самих США. Если американские военные перехватят китайское судно, следующее из Ирана, они рискуют «спровоцировать дипломатический инцидент» накануне встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, которую глава Белого дома давно ждал.

Ранее Трамп сообщил, что «навсегда» откроет Ормузский пролив для Китая и всего мира. Он добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин крепко обнимет его из-за этого решения во время визита главы Белого дома в Китай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также посетит Китай с официальным визитом. Он добавил, что планов по встрече президентов России и США в Китае на данный момент нет.