Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:16, 16 апреля 2026

Названа цель блокады США Ормузского пролива

CNN: США, блокируя пролив, пытаются заставить Китай и Индию надавить на Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

США, блокируя Ормузский пролив, пытаются заставить Китай и Индию надавить на Иран в переговорном процессе. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Одна из подразумеваемых целей операции — оказать давление на страны, покупающие иранскую нефть, такие как Китай и Индия, чтобы заставить Тегеран вернуться за стол переговоров», — говорится в статье.

Блокада пролива является рискованным шагом для самих США. Если американские военные перехватят китайское судно, следующее из Ирана, они рискуют «спровоцировать дипломатический инцидент» накануне встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, которую глава Белого дома давно ждал.

Ранее Трамп сообщил, что «навсегда» откроет Ормузский пролив для Китая и всего мира. Он добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин крепко обнимет его из-за этого решения во время визита главы Белого дома в Китай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также посетит Китай с официальным визитом. Он добавил, что планов по встрече президентов России и США в Китае на данный момент нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok