20:43, 16 апреля 2026

Раскрыты ожидания мировых лидеров о сроках завершения конфликта США и Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Лидеры стран Европы и Персидского залива считают, что для достижения мирного соглашения между США и Ираном может потребоваться около шести месяцев. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Некоторые лидеры арабских стран Персидского залива и Европы считают, что на заключение мирного соглашения между США и Ираном уйдет около шести месяцев, и что сторонам конфликта следует продлить режим прекращения огня на этот период», — говорится в публикации.

По данным агентства, лидеры стран выступают за немедленное разблокирование Ормузского пролива и опасаются, что его закрытие на срок более одного месяца может привести к глобальному продовольственному кризису.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе. Решение было принято после провала американо-иранских мирных переговоров в столице Пакистана Исламабаде.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

