Россиян просветили о влиянии петуха на группу кур

Зоолог Сибирякова: В куриной группе всегда царит строгая иерархия

В куриной группе всегда царит строгая иерархия, поддерживаемая доминирующей особью. Об этом RT рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных животных биологического факультета Московского государственного университета Ольга Сибирякова.

По ее словам, по уровню интеллектуальных способностей куры сильно недооценены. В частности, данные птицы хорошо различают друг друга и могут отслеживать перемещение объектов, что позволяет определить, где больше корма.

Сибирякова отметила, что у кур распространена гаремная структура. «Интересно, что петухи часто обманывают кур, подзывая, даже когда никакой пищи нет. Каждая из подбежавших на призыв кур думает, что просто опоздала к пиршеству и всё склевали, пока она бежала, поэтому петух может снова и снова проделывать этот трюк», — заявила ученый.

Эксперт выразила надежду, что появление технологий, направленных на контроль состояния животных, может улучшить содержание кур на птицефабриках.

В феврале глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что оптовые цены на мясо кур в России гораздо ниже, чем в среднем в мире.