Тело покончившего с собой военблогера Воеводы в квартире не нашли

10:08, 16 апреля 2026Россия

Тело записавшего предсмертное видео военблогера Воеводы в квартире не нашли
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Тело автора Telegram-канала «Воевода вещает», летчика ударного вертолета Ка-52, гвардии старшего лейтенанта Алексея Земцова, предположительно, покончившего с собой, в квартире не нашли. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне», который ранее вел Воевода.

«Нет тела — нет дела, на квартире никто не обнаружен, — написал автор поста. — На этом все, комментарии закончены».

Ранее журналист Анастасия Кашеварова выразила надежду, что Земцов не совершил самоубийство, несмотря на предсмертное видео. Схожую версию выдвинул блогер Кирилл Федоров, который рассказал, что разговоры о суициде Воевода вел давно, и его старались отговорить.

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов заявляет о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести», совершив самоубийство. В роликах он рассказал о конфликте на службе и неверности супруги. Летчик подчеркнул, что если этот пост опубликован, значит он совершил задуманное.

