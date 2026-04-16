В Госдуме пожалели заплативших за общение с отцом Маска россиян

Депутат Делягин раскритиковал россиян, заплативших за встречу с отцом Маска

Желание россиян перенимать знания и опыт через беседу с отцом Илона Маска Эрролом Маском говорит о разрушении системы образования в России, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он пожалел заплативших за встречу россиян.

Ранее сообщалось, что час общения с отцом Маска стоит 1,9 миллиона рублей. Также уточнялось, что практически все время для разговора с ним занято.

По мнению парламентария, интерес россиян к отцу миллиардера связан с недостатком знаний и аналитических способностей из-за разрушения системы образования. По его словам, люди не понимают, что отец Илона Маска — это не сам миллиардер, более того, эти люди очень разные и взаимоотношения между ними сложные.

«Действительно, ЕГЭ превращает, насколько можно предположить, мозги значительной части граждан в фарш. И результат этого мы видим в том числе в безграмотности. И мне жалко людей, которым, вероятно, так легко достались деньги, судя по тому, как они с ними расстаются», — прокомментировал Делягин.

Он также отметил, что для повышения образованности россиянам стоило бы обратиться за поиском ответов к интернету, где есть много недорогих или бесплатных образовательных курсов по инвестированию. По его мнению, это будет лучше, чем обращаться за знаниями о финансовой грамотности к отцу Маска.

Эррол Маск приехал в Россию в начале апреля. Во время визита он посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Также он успел побывать в Нижнем Новгороде, где прогулялся по Нижегородскому кремлю, посетил IT-кампус и возложил цветы к Вечному огню.