Раскрыта стоимость часа разговора с отцом Маска в России

«Банкста»: Час разговора с приехавшим в Россию отцом Маска стоит 1,9 млн рублей

Час разговора с отцом американского миллиардера Илона Маска Эррола Маска, приехавшим с визитом в Россию, оценили почти в два миллиона рублей. Его стоимость раскрыл Telegram-канал «Банкста».

Сообщается, что час общения с отцом Маска стоит 1,9 миллиона рублей. Кроме того, из скриншота переписки, опубликованного Telegram-каналом, следует, что практически все время для разговора с ним занято.

Ранее некоторые блогеры возмутились тем, что СМИ детально освещают визит отца Маска в Россию. Одним из тех, кто раскритиковал чрезмерный интерес прессы к нему, был предприниматель и блогер Андрей Третьяков. Он заявил, что у Эррола Маска нет никаких достижений, кроме того, что он является отцом Илона Маска.

Эррол Маск приехал в Россию в начале апреля. Во время визита он посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Также он успел побывать в Нижнем Новгороде, где прогулялся по Нижегородскому кремлю, посетил IT-кампус и возложил цветы к Вечному огню.