В Грузии запретили летать над резиденцией «фактического лидера» страны

16 апреля 2026

В Грузии запретили летать над Абастумани, где находится резиденция Иванишвили
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yasuhiro Kojima / Wikimedia

В Грузии ввели бесполетную зону над курортным городом Абастумани, где находится резиденция основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. О необычном запрете на полеты сообщает ТАСС.

«По требованию ученых, тех, кто непосредственно работает в обсерватории и ведет наблюдения, они официальным письмом обратились к правительству Грузии, и было принято соответствующее решение», — объяснил журналистам решение генсек правящей партии Каха Каладзе.

В грузинских СМИ Иванишвили называют «фактическим лидером» Грузии. Сам он никаких государственных должностей в политической системе страны не занимает.

Ранее у сына Иванишвили Беры обнаружили российское гражданство. По информации журналистов, Бера Иванишвили в настоящее время числится владельцем двух компаний, где указан как гражданин Грузии и России. Официально о получении им гражданства не сообщается. Сейчас он проживает в Южной Корее, где занимается рэпом.

    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    В Латвии защищавшему русский язык депутату предложили подключиться к заседанию из тюрьмы

    Задержку зарплаты назвали тяжким грехом

    Россиян предупредили о штрафе за одно действие в метро Москвы

    Раскрыто возможное местонахождение записавшего предсмертное видео военблогера

    Названо число иностранных пользователей MAX

    Планы Запада против Путина обернулись провалом

    Глава Пентагона в трех словах описал текущий статус верховного лидера Ирана

    52-летняя звезда «Американского пирога» стала моделью OnlyFans

    Робот прогнал кабанов из европейской столицы, попал на видео и прославился

    Все новости
