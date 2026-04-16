08:52, 16 апреля 2026

В США объяснили необходимость блокады Ормузского пролива

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Вашингтон дал понять Тегерану, что Ормузский пролив будет закрыт и для иранских судов, если останется закрытым для других стран. Так бывший руководитель направления по санкциям в отношении России и Европы в Госдепартаменте США Эдвард Фишман в интервью CBS News объяснил необходимость американской блокады пролива.

«В течение последнего месяца в Ормузском проливе сложилась ситуация, которую можно назвать "худшим из всех возможных миров". Иран оставался единственной страной, которая могла беспрепятственно экспортировать свою нефть, взвинчивая цены для всего мира и получая сверхприбыли», — пояснил Фишман. Он добавил, что Белый дом сделал умный ход, скорректировав курс.

Экс-чиновник признал, что этот шаг рискованный и может привести к эскалации, однако со стратегической точки зрения он обоснован и дает Тегерану стимул для переговоров. Американские моряки сейчас находятся в зоне повышенной опасности, но, по мнению Фишмана, это необходимая мера.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале американской блокады Ормузского пролива.

