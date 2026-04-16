Новости спорта
09:13, 16 апреля 2026Спорт

Во Франции опровергли интерес к самому дорогому российскому футболисту

Владислав Уткин
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Во Франции опровергли интерес к самому дорогому российскому футболисту Алексею Батракову. Об этом сообщает Odds.ru со ссылкой на журналиста Жана-Филипа Леклера.

Леклер сказал, что ему ничего не известно о возможном переходе 20-летнего полузащитника в стан парижан. «Что касается Батракова, слухи дошли до Франции, но ни одно крупное СМИ — ни L'Équipe, ни RMC, ни другие — их не подтвердили», — заявил журналист.

Ранее стало известно, что Батраковым интересуется ПСЖ. Однако его агент Владимир Кузьмичев заявил, что предложения о переходе пока не поступало.

До этого футболист рассказал о своих ежемесячных тратах. Как правило, они составляют от 100 до 250 тысяч рублей.

