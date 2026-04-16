Выявлена связь здоровья зубов и продолжительности самостоятельной жизни

JECH: Потеря зубов снижает самостоятельность в пожилом возрасте

Сохранение собственных зубов может напрямую влиять на то, сколько лет человек сохраняет самостоятельность в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, работа которых опубликована в журнале Journal of Epidemiology and Community Health (JECH).

В исследовании приняли участие более трех тысяч человек старше 60 лет. Ученые оценивали, как количество зубов связано со способностью выполнять повседневные действия — от приема пищи до передвижения и ухода за собой. Оказалось, что люди с 20-32 сохраненными зубами дольше остаются независимыми.

Так, в возрасте 60 лет у них было более чем на пять лет больше жизни без ограничений в повседневной активности и более чем на три года — без проблем с физической подвижностью по сравнению с теми, кто полностью потерял зубы. Этот эффект сохранялся и в 70, и 80 лет, хотя становился менее выраженным.

Исследователи отмечают, что протезы могут частично компенсировать потерю зубов, но наилучшие результаты связаны именно с сохранением собственных. По их словам, здоровье полости рта — это не только вопрос эстетики, но и важный фактор, определяющий качество жизни и уровень самостоятельности в пожилом возрасте.

