Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:08, 16 апреля 2026

Выявлена связь здоровья зубов и продолжительности самостоятельной жизни

JECH: Потеря зубов снижает самостоятельность в пожилом возрасте
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Allison Joyce / Reuters

Сохранение собственных зубов может напрямую влиять на то, сколько лет человек сохраняет самостоятельность в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, работа которых опубликована в журнале Journal of Epidemiology and Community Health (JECH).

В исследовании приняли участие более трех тысяч человек старше 60 лет. Ученые оценивали, как количество зубов связано со способностью выполнять повседневные действия — от приема пищи до передвижения и ухода за собой. Оказалось, что люди с 20-32 сохраненными зубами дольше остаются независимыми.

Так, в возрасте 60 лет у них было более чем на пять лет больше жизни без ограничений в повседневной активности и более чем на три года — без проблем с физической подвижностью по сравнению с теми, кто полностью потерял зубы. Этот эффект сохранялся и в 70, и 80 лет, хотя становился менее выраженным.

Исследователи отмечают, что протезы могут частично компенсировать потерю зубов, но наилучшие результаты связаны именно с сохранением собственных. По их словам, здоровье полости рта — это не только вопрос эстетики, но и важный фактор, определяющий качество жизни и уровень самостоятельности в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что клюква помогает защищать зубы и десны от кариеса и воспаления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok