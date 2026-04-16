Захарова предложила поговорить о коричневой чуме на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила поговорить о коричневой чуме на Украине в ходе брифинга. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Теперь о той... Кроме слова "чума" ничего больше не подходит в контексте того, что происходит на Украине», — сообщила дипломат.

Захарова также предложила «добавить красок» и охарактеризовать действия Киева как «коричневая чума».

Ранее Мария Захарова сравнила президента Украины Владимира Зеленского с бежащим за прищемившим ему руку автобусом. Такую аналогию она привела в контесте политики евроинтеграции страны.