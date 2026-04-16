Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 16 апреля 2026Россия

Записавший предсмертное видео военблогер Воевода не ответил на звонки

Военблогер Федоров заявил, что не дозвонился до Воеводы
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает»

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, записавший предсмертное видео, не ответил на звонки. О попытке дозвониться офицеру рассказал в Telegram военблогер Кирилл Федоров, которому Воевода собирался передать свой канал.

В посте, опубликованном после появления информации о том, что Земцов может быть жив, Федоров подчеркнул, что не знает, где Воевода. «Как и вы — на данный момент я не знаю, жив он или нет, — написал блогер. — Трубку мою он не берет».

Федоров добавил, что его мнение по ситуации с Земцовым не изменилось. Он продолжает считать, что своими действиями Воевода попытался привлечь внимание к своим проблемам.

Ранее Shot сообщил, что Земцов жив. Как утверждает канал, офицеру не дали совершить задуманное родственники, и сейчас он находится в бегах после того, как самовольно оставил часть.

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов заявляет о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». В роликах он рассказал о конфликте на службе и неверности супруги, а также о том, что его подозревают в дискредитации Российской армии. Летчик подчеркнул, что, если этот пост опубликован, значит, его нет в живых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok