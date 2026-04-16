Записавший предсмертное видео военблогер Воевода не ответил на звонки

Военблогер Федоров заявил, что не дозвонился до Воеводы

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, записавший предсмертное видео, не ответил на звонки. О попытке дозвониться офицеру рассказал в Telegram военблогер Кирилл Федоров, которому Воевода собирался передать свой канал.

В посте, опубликованном после появления информации о том, что Земцов может быть жив, Федоров подчеркнул, что не знает, где Воевода. «Как и вы — на данный момент я не знаю, жив он или нет, — написал блогер. — Трубку мою он не берет».

Федоров добавил, что его мнение по ситуации с Земцовым не изменилось. Он продолжает считать, что своими действиями Воевода попытался привлечь внимание к своим проблемам.

Ранее Shot сообщил, что Земцов жив. Как утверждает канал, офицеру не дали совершить задуманное родственники, и сейчас он находится в бегах после того, как самовольно оставил часть.

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов заявляет о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». В роликах он рассказал о конфликте на службе и неверности супруги, а также о том, что его подозревают в дискредитации Российской армии. Летчик подчеркнул, что, если этот пост опубликован, значит, его нет в живых.