09:00, 16 апреля 2026Бывший СССР

Житель российского города получил ранение в результате атаки БПЛА

Глава Горловки Приходько: Из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал мирный житель
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Подробности раскрыл глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Как уточнил чиновник, в результате удара дроном оказался ранен местный житель. Инцидент произошел в Никитовском районе, отметил Приходько.

Ранее Минобороны выпустило заявление о ночном налете на Россию сотен украинских беспилотников. Удары пришлись на семь российских регионов, среди которых Орловская и Смоленская области, а также Краснодарский край и Крым. Были уничтожены 207 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), все они относились к самолетному типу.

До этого сообщалось о смерти двоих детей после налета ВСУ на Туапсе в Краснодарском крае.

