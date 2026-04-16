Звезду турецких сериалов уличили в употреблении наркотиков

Тест на наркотики популярного турецкого актера Бурака Дениза, известного по сериалу «Королева ночи», оказался положительным. Об этом сообщает телеканал AHaber.
Артист был задержан 9 апреля в ходе масштабной антинаркотической операции. Отмечается, что в организме Дениза нашли следы марихуаны и кокаина. Актера отпустили на свободу с обязательством регулярно отмечаться в полиции.
Ранее стали известны результаты теста на наркотики звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Сама актриса еще до получения результатов анализов сделала заявление о том, что никогда не употребляла наркотики. Тест проводился по образцам крови и волос, он показал отсутствие следов запрещенных веществ.