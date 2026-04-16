12:40, 16 апреля 2026Культура

Звезду турецких сериалов уличили в употреблении наркотиков

Тест турецкого актера Бурака Дениза на наркотики оказался положительным
Ольга Коровина

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тест на наркотики популярного турецкого актера Бурака Дениза, известного по сериалу «Королева ночи», оказался положительным. Об этом сообщает телеканал AHaber.

Артист был задержан 9 апреля в ходе масштабной антинаркотической операции. Отмечается, что в организме Дениза нашли следы марихуаны и кокаина. Актера отпустили на свободу с обязательством регулярно отмечаться в полиции.

Ранее стали известны результаты теста на наркотики звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Сама актриса еще до получения результатов анализов сделала заявление о том, что никогда не употребляла наркотики. Тест проводился по образцам крови и волос, он показал отсутствие следов запрещенных веществ.

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Китайский производитель снизил цены на популярные в России кроссоверы

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
