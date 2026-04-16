Звезду турецких сериалов уличили в употреблении наркотиков

Тест турецкого актера Бурака Дениза на наркотики оказался положительным

Тест на наркотики популярного турецкого актера Бурака Дениза, известного по сериалу «Королева ночи», оказался положительным. Об этом сообщает телеканал AHaber.

Артист был задержан 9 апреля в ходе масштабной антинаркотической операции. Отмечается, что в организме Дениза нашли следы марихуаны и кокаина. Актера отпустили на свободу с обязательством регулярно отмечаться в полиции.

Ранее стали известны результаты теста на наркотики звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Сама актриса еще до получения результатов анализов сделала заявление о том, что никогда не употребляла наркотики. Тест проводился по образцам крови и волос, он показал отсутствие следов запрещенных веществ.