13:41, 17 апреля 2026

Киев назвал условие встречи Зеленского с Путиным

Алевтина Запольская
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Киев готов к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным при условии участия президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщение опубликовано в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«Мы недавно передали этот сигнал украинским партнерам», — рассказал глава украинского МИД.

Сибига назвал условие личной встречи Зеленского и Путина и отдельно отметил усилия Анкары в урегулировании конфликта на Украине.

12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только в Москве. Официальный представитель Кремля отметил, что Зеленский уже несколько раз заявлял об отказе ехать в Москву на переговоры с российским лидером.

Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев назвал в беседе с «Лентой.ру» возможные условия пересмотра позиции Москвы по Украине. По мнению эксперта, речь идет сразу о нескольких базовых сценариях, которые уже обсуждались ранее.

