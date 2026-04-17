Пассажир схватил стюардессу за голову и притянул ее к своему паху во время рейса

Daily Mail: Пассажир Ryanair домогался стюардессы во время рейса в Ирландию

Пассажир авиакомпании Ryanair домогался стюардессы во время рейса в Ирландию и поплатился. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел еще в 2025 году, однако слушание по делу состоялось недавно. Перед вылетом 31-летний Аарон Брэди и его возлюбленная выпили в аэропорту пять бутылок вина. После посадки в самолет британец продолжил распивать спиртные напитки. Он заказал около 15 маленьких бутылок с алкоголем. Опьянев, мужчина направился в камбуз, где начал приставать к члену экипажа.

Женщина поняла, что турист пьян, и оттолкнула его ногу, которую он положил ей на колени. После этого Брэди погладил ее ягодицу, поцеловал в щеку, а затем схватил бортпроводницу за голову и притянул ее к своему паху. Стюардесса оттолкнула мужчину и направилась в кабину пилотов, чтобы доложить о непристойном поведении на борту.

В суде британец заявил, что ничего не помнит из-за большого количества выпитого алкоголя. Однако он признал вину и извинился перед пострадавшей, которая уволилась сразу после происшествия. Женщина утверждает, что ей «до сих пор противно» вспоминать о пережитом эпизоде. Чтобы загладить вину, Брэди предложил выплатить потерпевшей 5000 евро (449,5 тысячи рублей), она согласилась принять деньги.

Суд отложил рассмотрение дела до июня. Уточняется, что компания Ryanair запретила подсудимому летать на своих рейсах до конца жизни.

