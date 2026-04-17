19:42, 17 апреля 2026

Пассажир схватил стюардессу за голову и притянул ее к своему паху во время рейса

Daily Mail: Пассажир Ryanair домогался стюардессы во время рейса в Ирландию
Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажир авиакомпании Ryanair домогался стюардессы во время рейса в Ирландию и поплатился. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел еще в 2025 году, однако слушание по делу состоялось недавно. Перед вылетом 31-летний Аарон Брэди и его возлюбленная выпили в аэропорту пять бутылок вина. После посадки в самолет британец продолжил распивать спиртные напитки. Он заказал около 15 маленьких бутылок с алкоголем. Опьянев, мужчина направился в камбуз, где начал приставать к члену экипажа.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Женщина поняла, что турист пьян, и оттолкнула его ногу, которую он положил ей на колени. После этого Брэди погладил ее ягодицу, поцеловал в щеку, а затем схватил бортпроводницу за голову и притянул ее к своему паху. Стюардесса оттолкнула мужчину и направилась в кабину пилотов, чтобы доложить о непристойном поведении на борту.

В суде британец заявил, что ничего не помнит из-за большого количества выпитого алкоголя. Однако он признал вину и извинился перед пострадавшей, которая уволилась сразу после происшествия. Женщина утверждает, что ей «до сих пор противно» вспоминать о пережитом эпизоде. Чтобы загладить вину, Брэди предложил выплатить потерпевшей 5000 евро (449,5 тысячи рублей), она согласилась принять деньги.

Суд отложил рассмотрение дела до июня. Уточняется, что компания Ryanair запретила подсудимому летать на своих рейсах до конца жизни.

Ранее пассажир «похлопал» стюардессу и лишился рейса в Китай. Во время посадки гражданин КНР неподобающим образом прикоснулся к бортпроводнице, которая потребовала немедленно аннулировать его посадочный талон.

    Последние новости

    Лукашенко предсказал сценарий нападения США на Россию

    В Думе предупредили помогающие ВСУ страны словами «к ним может прилететь в любую минуту»

    Трамп рассказал о своей поездке в Пакистан

    Вышедший из психбольницы юрист Ремесло рассказал об условиях содержания

    Стали известны все полуфиналисты Кубка Гагарина

    Лукашенко прокомментировал результаты выборов в Венгрии

    Стал известен срок выписки Тарасовой из больницы

    Пассажир схватил стюардессу за голову и притянул ее к своему паху во время рейса

    Основатель наркокартеля «ХимПром» объявился в Мексике

    Критиковавший СВО юрист Ремесло вышел из психбольницы и опубликовал заявление

    Все новости
