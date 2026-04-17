Песков ответил на вопрос об обращении Бони к Путину

Песков: Дискутировать по теме видеообращения Бони дальше нет смысла

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел бессмысленным обсуждать видеообращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Его слова передает РИА Новости.

«Вчера мне был задан вопрос на этот счет. Я ответил на него, и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — ответил он журналистам, снова спросившим о ролике Бони.

Ранее блогерша поблагодарила Пескова за ответ на ее обращение к Путину. Говоря о реакции Кремля на ее видео, Боня заплакала.

До этого Песков заявил, что в Кремле видели ролик блогерши. Он, в частности, отметил, что по тем вопросам, которые Боня затронула в видео, ведутся работы.

14 апреля Боня опубликовала видео, в котором она обратилась к Путину «от лица народа». Ролик блогерши длился 18 минут.