Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:07, 17 апреля 2026Интернет и СМИ

Песков ответил на вопрос об обращении Бони к Путину

Мария Большакова
Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел бессмысленным обсуждать видеообращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Его слова передает РИА Новости.

«Вчера мне был задан вопрос на этот счет. Я ответил на него, и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — ответил он журналистам, снова спросившим о ролике Бони.

Ранее блогерша поблагодарила Пескова за ответ на ее обращение к Путину. Говоря о реакции Кремля на ее видео, Боня заплакала.

До этого Песков заявил, что в Кремле видели ролик блогерши. Он, в частности, отметил, что по тем вопросам, которые Боня затронула в видео, ведутся работы.

14 апреля Боня опубликовала видео, в котором она обратилась к Путину «от лица народа». Ролик блогерши длился 18 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok