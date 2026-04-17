13:50, 17 апреля 2026

Признанную жертвой атаки ВСУ 14-летнюю дочь участника СВО не нашли под завалами дома

Признанную жертвой атаки ВСУ девочку не нашли под завалами дома в Туапсе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

14-летнюю дочь участника специальной военной операции (СВО), признанную жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе, не нашли под завалами ее дома. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как выяснило издание, спасатели и волонтеры сутки разбирали обломки здания, но после расчистки места, куда попал беспилотник, ребенка так и не нашли. Сейчас осматриваются прилегающие территории.

Ранее стало известно, что в момент падения дрона семья школьницы успела выбежать из дома, однако девочка якобы осталась у себя в комнате. В первые же минуты после взрыва отец подростка начал разбирать завалы, однако через полчаса прогремел новый хлопок, и начался пожар. Родители до сих пор надеются найти дочь живой.

16 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвами атаки на Туапсе стали 14-летняя девочка-подросток и взрослая девушка. Еще семь человек пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

