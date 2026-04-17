Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 17 апреля 2026

Раскрыт неочевидный признак одного из самых опасных видов рака

Nat Med: Пищевод Барретта является одним из этапов развития рака пищевода
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leszek Glasner / Shutterstock / Fotodom

Предраковое состояние, известное как пищевод Барретта, оказалось обязательным этапом развития самого распространенного вида рака пищевода. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Рак пищевода считается одним из самых смертельных, во многом потому, что его часто выявляют слишком поздно. Долгое время было известно, что он связан с пищеводом Барретта — изменением слизистой, которое можно увидеть при обследовании. Однако у многих пациентов этот признак не обнаруживали, из-за чего возникали сомнения в его роли.

В новом исследовании ученые проанализировали данные более 3 тысяч пациентов и провели генетическое исследование опухолей. Оказалось, что независимо от того, был ли виден пищевод Барретта при диагностике, все опухоли имели одинаковые молекулярные признаки. Это говорит о том, что предраковая стадия присутствует всегда, но может исчезать по мере развития болезни.

Кроме того, исследователи обнаружили биомаркеры — особые белки, которые позволяют выявить эту скрытую стадию даже тогда, когда она не видна при обычных обследованиях. По их словам, это открывает возможности для более ранней диагностики и профилактики рака, когда лечение может быть значительно эффективнее.

Ранее ученые выяснили, что препарат эльраглусиб продлевает жизнь при раке поджелудочной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok