Раскрыты новые детали поиска пострадавших под завалами дома после атаки ВСУ на Туапсе

В Туапсе под завалами дома после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город-порт нашли живую кошку. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

«Специалисты "Кубань-СПАС" продолжают поисковые работы на месте разрушенного в результате беспилотной атаки дома», — говорится в сообщении. Уточняется, что всего на месте работают 16 человек и четыре единицы техники, а также волонтеры.

По последним данным, под завалами нашли кошку, ее передали хозяйке.

ВСУ атаковали Туапсе дронами в ночь на 16 апреля. В городе повреждения получили как минимум 30 жилых домов. Сообщалось, что пострадали семь человек, еще двоих спасти не удалось.

Ранее стало известно, что 14-летнюю дочь участника специальной военной операции (СВО), признанную жертвой атаки, так и не нашли под завалами ее дома.