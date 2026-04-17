16:41, 17 апреля 2026Россия

Раскрыты новые детали поиска пострадавших под завалами дома после атаки ВСУ на Туапсе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

В Туапсе под завалами дома после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город-порт нашли живую кошку. Об этом сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

«Специалисты "Кубань-СПАС" продолжают поисковые работы на месте разрушенного в результате беспилотной атаки дома», — говорится в сообщении. Уточняется, что всего на месте работают 16 человек и четыре единицы техники, а также волонтеры.

По последним данным, под завалами нашли кошку, ее передали хозяйке.

ВСУ атаковали Туапсе дронами в ночь на 16 апреля. В городе повреждения получили как минимум 30 жилых домов. Сообщалось, что пострадали семь человек, еще двоих спасти не удалось.

Ранее стало известно, что 14-летнюю дочь участника специальной военной операции (СВО), признанную жертвой атаки, так и не нашли под завалами ее дома.

