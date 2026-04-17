Россиянка рассказала о первых минутах после атаки БПЛА

Жительница Туапсе рассказала о первых минутах после атаки ВСУ на дом соседей

Жительница Туапсе Маргарита Кукиевская рассказала РИА Новости о первых минутах после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой загорелся частный дом ее соседей, под завалами которого до сих пор не нашли тело 14-летней девочки.

По словам собеседницы агентства, ночью она услышала сильный шум, после чего стало известно, что удар пришелся по частному дому ее соседей, и здание загорелось.

Сосед семьи Альберт Абаджев рассказал, что из дома успели выбраться мать с младшей пятилетней дочерью, а также отец, который до последнего пытался найти старшую дочь. По его словам, он вместе с другими соседями помогал семье покинуть территорию домовладения.

ВСУ атаковали Туапсе дронами в ночь на 16 апреля. В городе повреждения получили как минимум 30 жилых домов. Сообщалось, что пострадали семь человек, еще двоих спасти не удалось.