В полуфинал плей-офф КХЛ вышли «Авангард», «Ак Барс», «Локомотив» и «Металлург»

Стали известны все полуфиналисты Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Металлург» стал последним полуфиналистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Андрея Разина в овертайме пятого матча серии до четырех побед обыграла «Торпедо» со счетом 4:3. Магнитогорцы победили в этой серии со счетом 4-1.

Таким образом, «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом». В другой паре сойдутся «Локомотив» и «Авангард». Противостояние «железнодорожников» и «ястребов» начнется 24 апреля с двух матчей в Ярославле. Серия «Металлурга» и «Ак Барса» стартует 25 апреля в Магнитогорске.

Ранее букмекеры назвали наиболее вероятных финалистов Кубка Гагарина. По их мнению, с вероятностью в 32 процента в решающей серии сезона сыграют «Локомотив» и «Металлург».