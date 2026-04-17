В Кремле прокомментировали сведения о местах сборки дронов для ВСУ в Европе

Песков: МО РФ изложило позицию России по производству дронов для ВСУ в Европе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сведения о местах сборки дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Европе, подчеркнув, что ранее позицию по этому вопросу уже изложило Министерство обороны России (МО РФ). Его слова передает РИА Новости.

«Наша позиция была изложена в соответствующем заявлении Министерства обороны», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что более добавить к этому заявлению нечего.

Ранее Минобороны опубликовало адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В список вошли, в частности, филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.

Позднее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что решение о потенциальных ударах по местам сборки беспилотных летательных аппаратов в Европе для атак ВСУ на Россию уже принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим.