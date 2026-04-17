15:19, 17 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили привлечение резервистов для защиты от налетов ВСУ в одном регионе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Создание формирований из резервистов в Ленинградской области абсолютно законно и нормально, никакой печали и паники по этому поводу быть не должно, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее губернатор российского региона Александр Дрозденко объявил о привлечении резервистов в составы мобильных огневых групп для защиты от налетов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Ничего в этом страшного нет. Это уже давно закон принят. Да, люди будут привлекаться в основном для защиты предприятий оборонно-промышленного комплекса. Там должны быть различные уровни обороны — от дальней до ближней. Они, скажем, не будут выполнять функцию Вооруженных сил Российской Федерации, которые находятся на переднем крае. Это люди, которые будут осуществлять охрану тыла. Принцип формирования абсолютно добровольный, и многие с удовольствием пойдут», — поделился депутат.

Парламентарий отметил, что против России воюет не одна Украина, а 50 стран, поэтому надо быть во всеоружии и прикрывать тыл.

«Кстати, тыл — это наша страна, тыловые подразделения, которые будут набраны из добровольцев, а тыл Украины — это Европа, там создается оружие сейчас в основном. Украину-то мы давно победили, а не забываем, что бьют по тылам, по ОПК, который находится в тылах — кто читает учебники по военному искусству, знает», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого Колесник рассказывал, что решение о потенциальных ударах по местам сборки БПЛА в Европе для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию уже принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим.

