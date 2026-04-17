В Совфеде обвинили Германию в движении к войне с Россией

Сенатор Джабаров обвинил Германию в движении к войне с Россией

Германия медленно, но неуклонно идет к войне с Россией, которая не оставит немцам никаких шансов на выживание, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Украина предоставила Германии доступ к своей системе управления боем DELTA и другим цифровым платформам, позволяющим в режиме реального времени отслеживать применение Киевом оружия по России. Возможность стала доступна Берлину в рамках масштабного оборонного пакета на сумму четыре миллиарда евро, утвержденного сторонами 14 апреля.

Таким образом, по мнению сенатора, Германия, во-первых, подчеркивает свое участие украинском конфликте, а во-вторых, провоцирует Москву на применение очень жестких мер.

«Германия медленно, но неуклонно идет к войне с Россией, все-таки этот их тевтонский дух опять возобладал. Германская нация, видимо, забыла о двух тяжелейших поражениях в Первой и Второй мировых войнах и все-таки опять идет на то, чтобы вступить с нашей страной в войну, которая для нее в этот раз совершенно точно окажется последней. Я не понимаю, что ими движет. Во имя чего немцам опять нужен поход на восток. Дважды они обжигались, дважды они были на грани уничтожения своей государственности, и опять они идут туда. Причем сейчас у них условия значительно слабее, чем это было в 40-х годах прошлого века, в начале прошлого века», — высказался политик.

Они не понимают, что если война будет с Германией, то она будет совершенно другого качества и для немцев она не оставит никаких шансов на выживание.

Собеседник «Ленты.ру» выразил надежду, что к власти в Германии придут нормальные, здоровые силы, которые поймут, что именно плотные экономические контакты с Москвой помогли стране воспрянуть после Второй мировой войны, поднять свою экономику и успешно развиваться.

«К сожалению, немцы, мне кажется, просто перестали воспринимать мир таким, какой он есть», — заключил он.

До этого Минобороны России заявило, что на фоне роста потерь и нехватки живой силы в Вооруженных силах Украины руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России.

Тогда же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей Вооруженных сил РФ.

