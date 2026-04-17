Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 17 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В Совфеде обвинили Германию в движении к войне с Россией

Варвара Кошечкина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Германия медленно, но неуклонно идет к войне с Россией, которая не оставит немцам никаких шансов на выживание, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Украина предоставила Германии доступ к своей системе управления боем DELTA и другим цифровым платформам, позволяющим в режиме реального времени отслеживать применение Киевом оружия по России. Возможность стала доступна Берлину в рамках масштабного оборонного пакета на сумму четыре миллиарда евро, утвержденного сторонами 14 апреля.

Таким образом, по мнению сенатора, Германия, во-первых, подчеркивает свое участие украинском конфликте, а во-вторых, провоцирует Москву на применение очень жестких мер.

«Германия медленно, но неуклонно идет к войне с Россией, все-таки этот их тевтонский дух опять возобладал. Германская нация, видимо, забыла о двух тяжелейших поражениях в Первой и Второй мировых войнах и все-таки опять идет на то, чтобы вступить с нашей страной в войну, которая для нее в этот раз совершенно точно окажется последней. Я не понимаю, что ими движет. Во имя чего немцам опять нужен поход на восток. Дважды они обжигались, дважды они были на грани уничтожения своей государственности, и опять они идут туда. Причем сейчас у них условия значительно слабее, чем это было в 40-х годах прошлого века, в начале прошлого века», — высказался политик.

Они не понимают, что если война будет с Германией, то она будет совершенно другого качества и для немцев она не оставит никаких шансов на выживание. Жаль

Владимир Джабаровсенатор

Собеседник «Ленты.ру» выразил надежду, что к власти в Германии придут нормальные, здоровые силы, которые поймут, что именно плотные экономические контакты с Москвой помогли стране воспрянуть после Второй мировой войны, поднять свою экономику и успешно развиваться.

«К сожалению, немцы, мне кажется, просто перестали воспринимать мир таким, какой он есть», — заключил он.

До этого Минобороны России заявило, что на фоне роста потерь и нехватки живой силы в Вооруженных силах Украины руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России.

Тогда же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей Вооруженных сил РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию США на предложение России

    Николь Кидман высмеяли в сети за парик на конференции CinemaCon

    Губерниев анонсировал примирительную встречу с Вяльбе

    В Кремле прокомментировали сведения о местах сборки дронов для ВСУ в Европе

    Сотрудница клининга получила уголовное дело после уборки у российской пенсионерки

    Мэр-саратовец разочаровал колумбийцев

    Молдавию уличили в провокации против российских военных

    Звезда «Слова пацана» рассказал о жизни на 100 рублей в день

    Мурашко раскрыл объем потребления алкоголя россиянами

    На Украине в российских «Геранях-2» нашли чипы из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok