14:33, 18 апреля 2026Мир

Лавров припомнил заявление Каллас о «нападениях» России на 19 стран

Лавров выразил надежду, что в ЕС будут знать цену таким лидерам, как Каллас
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Пока в Европе есть такие люди, как верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, есть надежда, что жители стран региона будут знать им цену. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума министр вспомнил заявление главного евродипломата о якобы «нападении» России на разные страны.

«Я лично спокоен, потому что пока такие люди есть, у нас есть надежда, что народы европейских стран, исторически цивилизованные, образованные, умные люди, будут знать цену такого рода лидерам», — отметил дипломат.

1 апреля Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет якобы «напала на 19 стран, не считая африканские государства». Причем, по ее мнению, на некоторые из них — по три или четыре раза. Она также поделилась, что ни одно из этих государств никогда не нападало на Россию. Каллас не уточнила, какие именно государства она имеет в виду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла утверждение главы европейской дипломатии, усомнившись в том, что Каллас «сможет по памяти вообще какие-то 19 стран назвать, не совершив ошибку».

